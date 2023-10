Grande Fratello, Fiordaliso a Vittorio Menozzi: «Avevi bisogno del tuo amichetto...»

Sabato 21 Ottobre 2023, 13:52

Vittorio Menozzi, nella giornata del 21 ottobre ripresa dalle telecamere del Grande Fratello, ha espresso l'importanza della disciplina nella sua vita, sottolineando come abbia abbandonato certezze precedenti per affrontare nuove sfide. Nonostante alcune difficoltà, Vittorio ha riconosciuto che la disciplina è fondamentale per lui, soprattutto nell'allenamento fisico e nell'organizzazione della sua giornata. Fiordaliso ha poi sottolineato un aspetto in questo processo di cambiamento. Ovvero l'amicizia, quella tra Vittorio e Mirko: «È entrato dentro il tuo amichetto e tu avevi bisogno un po' di questo». Al GF scatta la censura, l'attacco di Angelica, Letizia e Anita: «Beatrice Luzzi...»