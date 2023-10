Al GF scatta la censura, l'attacco di Angelica, Letizia e Anita: «Beatrice Luzzi...»

Sabato 21 Ottobre 2023, 11:56

Alcune delle concorrenti del Grande Fratello, ovvero Angelica Baraldi, Letizia Petris e Anita Olivieri, sono riuscite ad attirare ancora una volta l'attenzione del pubblico a causa delle loro recenti dichiarazioni all'interno della casa durante una semplice “chiacchierata”. In particolare, le tre ragazze si sono spinte a sollevare una serie di accuse nei confronti di Beatrice, sostenendo che la sua partecipazione nel programma sia il risultato di favoritismi da parte della produzione, al punto di arrivare a dire che la stessa Luzzi sia “raccomandata”. Inutile dire che i loro commenti hanno suscitato una reazione immediata da parte del Grande Fratello stesso, tanto che l'audio della conversazione è stato temporaneamente disattivato. Ma per quale motivo sarà successo? Cosa avranno detto di tanto terribile sull'attrice e loro coinquilina? E, soprattutto, queste loro parole finiranno per costar caro ad Angelica, Anita e Letizia? Saranno presi provvedimenti? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



