Grande Fratello 2019, Martina Nasoni ha ispirato la canzone di Irama "la ragazza con il cuore di latta"

C'è una musa nella casa del Grande Fratello 2019. Durante la prima puntata del reality condotto da Barbara D'Urso è entrata a far parte dei concorrenti Martina Nasoni, una giovane modella che ha ispirato la canzone di Irama "la ragazza con il cuore di latta".

Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio choc: «In casa ci sono due gay, anzi tre»

Come ha confermato in diretta Martina Nasoni è “Linda”, protagonista della canzone “La Ragazza con il cuore di latta” portata a Sanremo da Irama. Irama aveva raccontato: «la canzone nasce in Salento ero un po’ disperso in giro con il mio musicista e ho incontrato questa ragazza di 20 anni con il pacemaker. Aveva quindi un cuore di latta e un cuore vero strappato al battito naturale». Martina è giovanissima, fa la modella soffre di un disturbo cardiaco congenito per questo ha un pacemaker. Barbara D'Urso rivela questa piccolo segreto anche ai ragazzi della casa: «Ovviamente ci sono alcune storie della canzone che non mi riguarda, ma altre si, è stato bellissimo sentirle raccontare sul palco di Sanremo. La voglia di vivere non me la toglie proprio nessuno».

Ultimo aggiornamento: 9 Aprile, 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA