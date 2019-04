Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio choc: «In casa ci sono due gay, anzi tre»

«In casa ci sono due gay, anzi tre» è il commento a sorpresa di Cristiano Malgioglio durante la diretta della prima puntata del Grande Fratello 2019.

Un'esternazione che ha lasciato tutti di stucco, conduttrice compresa perchè completamente fuori contesto.



«Sono contento che in casa ci siano due gay» dice all'improvviso Cristiano Malgioglio, «Ma chi sono?» chiede un po' imbarazzata Barbara D'Urso. «Ogni mamma conosce le sue figlie!» chiosa Malgioglio. Alla D'Urso scappa a microfono aperto: «uno è Cristian (Imparato), ma l'altro?». Imparato non ha mai fatti comingout. Al rientro dalla pubblicità Malgioglio ha rincarato la dose: «Mi correggo in casa non ci sono due gay ma tre, e forse anche tre e mezzo».

Sui social tutti a ipotizzare i nomi parlando di Gay radar attivato.



Il mio gay radar è vecchio di 30 anni ma fà ancora il suo sporco dovere.

Terlizzi confirmed.#gf16 — La Barny 👭🏳️‍🌈 (@la_barni_) 8 aprile 2019

Cristiano: "Nella casa ci sono 3 gay e mezzo!" 😂 😂 #gf16 pic.twitter.com/rIzu1F8vJc — VIPeriSSima (@Viperissima_) 8 aprile 2019

La zia Malgy che aggiorna il numero di concorrenti gay nella casa

Ultimo aggiornamento: 3 e 1/2

Si attendono nuovi sviluppi #GF16 pic.twitter.com/BY9sTffOXS — CheshireKat (@katinwonderland) 8 aprile 2019

