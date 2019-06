Grande Fratello 2019, Daniele e la notte con Martina: «Le cose possono anche cambiare»

Chiusa la porta rossa della casa del Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sembrerebbero intenzionati a proseguire la loro conoscenza fuori. A Pomeriggio 5, davanti a una curiosa Barbara D'Urso, entrambi hanno confermato di aver trascorso la prima notte insieme. E in molti sui social hanno accusato il ragazzo veneto di essersi avvicinato alla "ragazza con il cuore di latta" solo perché è la vincitrice di questa edizione.

Il flirt, nato davanti alle telecamere, ha conosciuto alti e bassi perché quando erano ancora dentro la casa più spiata d'Italia, Daniele aveva ammesso di non essere pronto a qualcosa di più. Oggi è lui stesso a rispondere con ironia alle critiche su Instagram: «Non ho mai detto che Martina non mi piaceva. Le cose possono anche cambiare, non si sa mai. Una volta non avrei risposto a un'oca come te».

Ospiti di Barbara d’Urso nella puntata di giovedì 13 giugno, Martina e Daniele hanno spiegato ridendo: «C’erano tutti i letti occupati, quindi siamo stati costretti». E Dal Moro ha aggiunto: «Abbiamo dormito insieme vestiti. Ti dico la verità: nella mia stanza faceva un caldo tremendo allora sono andato nella stanza di Martina dove invece c’era fresco». «In realtà non abbiamo proprio dormito... abbiamo chiacchierato un pochino».

Ultimo aggiornamento: 16 Giugno, 11:55

