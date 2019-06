Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, la famiglia di lui non approva: «La mamma non la sopporta...»

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio , la storia d'amore prosegue a gonfie vele, ma la famiglia di Gennaro non sarebbe d'accordo. Come riporta il sito Gossip e tv, Giada Di Miceli, conduttrice di Non succederà più su Radio Radio, avrebbe affermato che la mamma di Gennaro non gradirebbe la nuova nuora. L'antipatia sarebbe nata durante il Grande Fratello 16. E adesso - riporta il sito di gossip - la signora sarebbe arrivata a mettere dei like agli haters che criticavano Francesca De Andrè.

Francesca De Andrè rivela i dettagli hot del tradimento di Giorgio Tambellini: «In macchina lei...»

Al momento, non ci sarebbero né smentite né conferme, ma la storia tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio procederebbe alla grande. Tempesta in arrivo? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 16 Giugno, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA