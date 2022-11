Giuseppe Zeno da Francesca Fialdini riceve l'albero di Giovanni Falcone

Giuseppe Zeno, ospite di Francesca Fialdini nel programma "Da noi... a ruota libera" riceve l'albero del giudice Giovanni Falcone. Protagonista di "Tutto per mio figlio", in onda domani sera su Rai1, nel film firmato dalla regia di Umberto Marino, Zeno veste i panni di Raffaele Acampora per raccontare il coraggio di una sfida, quella della malavita. Acampora (alias Zeno) non è un magistrato, tantomeno un giornalista o un poliziotto, ma un allevatore di conigli che un giorno decide di sfidare la camorra, ribellandosi al pizzo. Una storia che si ispira a una storia realmente accaduta, quella di un uomo che si oppone al racket camorristico.

Giuseppe Zeno nei panni di un padre eroe che sfida la malavita

E così la conduttrice Fialdini riserva un regalo all’amato attore, l’albero dedicato a Giovanni Falcone, l’albero di ficus che è tuttora accanto alla casa dove abitava il giudice. Una talea che porta’ in sé un messaggio di coraggio e legalità consegnata dal tenente colonnello Sandra Martinelli, dal raggruppamento carabinieri biodiversità. Nel riceve il dono Zeno commenta: «È un bellissimo regalo e anche una grandissima responsabilità nel custodirla. Spero che da questa ne possano nascere tantissime altre e che io possa poi redistribuire».