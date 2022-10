Nancy Brilli: «Non voglio fare per sempre la bionda con il punto vita»

Nancy Brilli e le scene di nudo. «Se hai fatto bene un ruolo, pare che devi ripeterlo per tutta la vita. Film di Natale ne ho fatto uno, Natale in crociera, ma sono tutti convinti che ne abbia girati 100. Il dramma non me lo offrono. Tempo fa è capitato, ma erano film con scene di sesso o di nudo. Che io non faccio».