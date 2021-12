Gf Vip, in studio tutti contro Alex Belli: «Sei un falso, traditore e bugiardo»

Arriva in studio Alex Belli e dopo un abbraccio ad Alfonso Signorini parte l'attaco. inizia Adriana Volpe che non lo ha mai potuto vedere. «Adesso sei pronto per un provino a Elisa di rivombrosa», l'attore sbuffa ma Sonia Bruganelli non è da meno: «Abbiamo provato ad avvisare Soleil che si sarebbe fatta del male perchè il tuo gioco si era capito». Alex prova a spiegare che quello successo nella casa era tutto vero, che realmente era innamorato dell'influencer ma che poi alla fine ha scelto la moglie. «Delia è sempre stata la donna della mia vita. La connessione con Soleil è stata incredibile sin dall'inizio e poi ci è scappata di mano. Anche Soleil è innamorata di me, mi fa male quando mette in dubbio quello che siamo stati. Mi dispiace vederla così, io le voglio bene, tutti e due avevamo una direzione sia lei che ha un uomo fuori sia io che ho una stori più importante, abbiamo vacillato. Quando ci siamo dati il bacio eravamo davvero arrabbiati, era una trappola»

Gf Vip, Delia furiosa contro Alex: «Sei caduto nella trappola di quella manipolatrice». Soleil gli fa la valigia

Gf Vip, tutti contro Alex

Samy lo attacca: «Per me sei uno senza pal**e... hai recitato malissimo. Hai giocato con Soleil e l'hai fatta innamorare sapendo che per te era tutta una finzione», Belli, che non voleva neanche farlo finire di parlare, risponde: «Devi salvare il tuo ego». Per Jo Squillo è un falso, traditore e bugiardo: «Se non fosse che qui ti salvavano e ti rendevano immune già dalla seconda puntata saresti fuori perché la gente fuori lo ha capito che sei falso» e così anche Clarissa che finamente dice di riuscire a vedere le cose dall'estern e di aver capito il gioco che l'ex di centoVetrine stava mettendo in atto.

Insomma lo studio è tutto contro Alex e Alfonso chiude con una battuta: «Ma alla fine stasera dormirai con Delia?», Alex finalmente ritrova il sorriso, seppur teso. «Non lo so abbiamo tante cose da risolvere»