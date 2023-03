Daniele Dal Moro, proposta a Oriana Marzoli: cosa ammette durante la diretta

Venerdì 24 Marzo 2023, 16:51

Daniele Dal Moro, dopo essere uscito per squalifica dalla casa del GF Vip, ha deciso di tornare a parlare del suo rapporto con Oriana Marzoli. In una recente intervista, Daniele ha fatto qualche riferimento a ciò che potrebbe accadere una volta terminato il reality show e anche a un’eventuale proposta che potrebbe fare all’ex coinquilina. Inutile dire che le sue parole stanno facendo volare i fan. Scopriamo insieme che cosa ha detto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Elevate” from Bensound.com

