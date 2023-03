GfVip, Oriana, Micol e Giaele si vedranno l'8 Aprile fuori dalla casa: ecco cosa faranno

Giovedì 23 Marzo 2023, 08:55

La fine del GF Vip si sta avvicinando e anche i concorrenti nella casa cominciano a fare i conti con ciò che li aspetterà fuori dalle mura di Cinecittà. Oriana, Micol e Giaele sono le prime tre finaliste del gioco e hanno deciso che cosa faranno una volta fuori. Micol è stata la prima a chiedere alle altre se si vedranno l'8 aprile. Oriana ha proposto di andare a fare shopping insieme. Giaele ha aggiunto l'idea di aperitivo e cena in centro a Milano. Tra i follower che le seguono con passione c'è già chi immagina le foto e i video che pubblicheranno su Instagram. "Così ci ammazziamo di risate con loro" ha scritto qualcuno su Twitter. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

