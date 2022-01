Venerdì 14 Gennaio 2022, 12:49

L'ingresso di Barù nella casa del Gf Vip ha portato una ventata di allegria: il concorrente è sempre pronto a fare battute e a scherzare, alleggerendo di non poco gli animi della casa.

GFVip, Barù su Jessica 'non le consiglio di frequentarmi'. Il discorso fatta a Lulù spiazza gli utenti