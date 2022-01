Gf Vip, Katia Ricciarelli furiosa contro Davide Silvestri: «La prossima volta ti tiro una sberla». Volano minacce nel reality

Dopo la tirata di orecchie di Alfonso Signorini sembrava tornato il sereno nella casa del Gf Vip. Ma la calma non è durata a lungo, e questo ce lo aspettavamo tutti. A tuonare è stata di nuovo Katia Ricciarelli che non contenta di alcune affermazioni fatte da Barù e Davide Silvestri non gliele manda certo a dire. Il termine che ha fatto scattare la reazione della soprano è stato «vecchietta» e secondo lei è sato usato in modo offensivo.

«Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro», le parole della Ricciarelli contro Silvestri. E ancora, anche contro Barù: «Sono offesa perché, fatalità, io ho più anni di voi ma me ne vanto! Tu non devi scherzare con me, sarebbe come se io dicessi che tu sei un nano! La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro una sberla. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace! Non le voglio le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice! Sono disgustata, mi fa schifo questa robaccia. Oggi Valeria si è arrabbiata perché uno le ha detto ‘Valeriona’. E a me venite a dire ‘vecchietta’ e lui (riferendosi a Barù) ribadisce ‘cos’hai con quella vecchietta’, no! Cazz* ragazzi! Arrivate ai miei anni come sono arrivata io, con il bagaglio che ho io. State esagerando, state oltrepassando il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose, state attenti a come parlate. Siamo davanti a milioni di persone, diamo il bell’esempio Io non mi voglio offendere ma non posso evitare adesso di essere addolorata»

Volano minacce

Infine ha concluso: «Lasciatemi andare a letto a piangere e basta. Con questa ca**ata si è rotto il nostro rapporto. Oltre a cattiva, strega e insoddisfatta adesso sarei anche una vecchietta che rompe? Mi sono rotta le scatole! Non lo dite più, comunque non posso evitare di essere addolorata, basta. Qui chiudo il discorso. Ho il magone e voglio stare da sola». E mentre l'ex moglie di Pippo Baudo se ne va in camera sconsolata su twitter piovono commenti del tipo: «Da che pulpito».