Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi furioso: stop punitivo alla replica del reality su La5: il motivo (e la reazione di Alfonso Signorini)

Salta la replica del Grande Fratello Vip su La5. E non era mai successo. Da settembre, infatti, ogni martedì e venerdì il canale del digitare terrese trasmette la puntata del reality di Alfonso Signorini e ieri sera alle 21.20 su La5 sarebbe dovuta andare in onda la replica della diretta trasmessa giovedì 2 marzo su Canale 5, ma ieri questo non è accaduto. Mediaset ha cambiato il palinsesto e al posto del Gf Vip ha mandato in onda: Un'ottima annata. Ma cosa è successo? Perché ieri non è andata in onda la replica del Gf Vip?

Gf Vip, salta la replica: la decisione di Mediaset

A prendere la decisione dello stop al reality pare sia stato proprio Pier Silvio Berlusconi, da quanto riporta Il Fatto Quotidiano. L'Ad di Mediaset pare non abbia gradito i toni volgari usati dai vipponi nelle ultime puntate.

La diretta di lunedì, così come anche quella di giovedì, del Grande Fratello Vip ha visto, ancora una volta, protagonisti i “Donnalisi” e la loro turbolenta storia. Ma scontri e toni troppo sopra le righe pare non siano piaciuti ai vertici. A quanto pare, Berlusconi sarebbe stato infastidito dai toni volgari e dalle parolacce utilizzati nel programma, così come dai toni accesi delle discussioni. dai rumors si apprende che Berlusconi abbia preso la decisione drastica dopo aver visionato personalmente la puntata in questione. Il contenuto di quanto andato in onda in diretta su Canale 5, secondo l'Ad, è poco rispettoso nei confronti del pubblico, così da quanto si dice, ha deciso di sospendere la replica.

Ira e delusione di Pier Silvio Berlusconi

Non sono bastati i rimproveri fatti a più riprese da Alfonso Signorini, che ha cercato più e più volte di abbassare toni (e modi) dei concorrenti: troppe parolacce ed eccessive urla così gli aveva anche dimezzato il budget.

Si dice che abbia personalmente visionato la puntata prima di decidere di cancellare la replica su La5, ritenendo che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri mancasse di rispetto nei confronti del pubblico. Già diverse puntate fa, il conduttore Alfonso Signorini aveva rimproverato i vipponi per le troppe parolacce e le eccessive urla, tanto da decidere di dimezzare il loro budget come provvedimento. Tuttavia, questo non è bastato a placare gli animi della Casa e Mediaset è arrivata ad un punto tale da dover prendere questa dura decisione.

Ma nessuna frizione tra Signorini e Berlusconi, anzi i due (secondo quanto riporta Fan Page) sarebbero stati d'accordo sulla scelta presa dall'azienda di Cologno. La scelta dello stop, pare sia arrivata dopo una serie di richiami (servita a nulla)