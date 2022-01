Gf Vip, Soleil crolla dopo l'ingresso di Delia: «Mi fanno schifo». Kabir la mette all'angolo: «Tu e Alex? Di' la verità»

Era il momento più atteso della diretta del Gf Vip di ieri sera: l'ingresso di Delia Duran. E se Alex Belli dallo studio auspicava in una possibile alleanza tra la moglie e l'amica speciale Soleil Sorge, l'incontro non è andato proprio nel migliore dei modi. Delia entra agguerrita e pronta a scoprire la verità e non appena varca la porta del salone del loft di Cinecittà ha attaccato l'influencer chiedendole di essere sincera e svelare le «cose intime» che lei e Belli hanno fatto sotto le coperte. Nonostante i tentativi di Soleil di restare fredda e impassibile e spostare l'argomento su altro, Delia riporta la questione sempre lì certa della sua verità in quanto sarebbe stato Alex stesso ad ammetterlo. L'ex di Uomini e Donne ha smentito e pure Belli ci ha provato dallo studio, nonostante fosse stato lui stesso a lasciar sottintendere anche di fronte ad Alfonso Signorini che tra lui e la Sorge sotto le coperte qualcosa era successo. Insomma chissà se sapremo mai la verità e il reality diventa sempre più un Surreality.

Gf Vip, il crollo di Soleil

Finita la diretta Soleil ha avuto un crollo. Sa sola in piscina a piangere è stata raggiunta prima da Davide Silvestri e poi dal saggio Kabir che l'ha invitata a raccontare la verità.

«Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio. Sono sfinita, è da quando sono entrata qui dentro che mi sento buttare addosso tutto di più. Mi hanno detto cattiverie e cose crudeli, cerco di avere la forza di reagire ma da quattro mesi ho una stanchezza nel vedere degli atteggiamenti che mi fanno schifo. E sentirmi poi aggredita, mal voluta da alcune persone, è un peso immenso». Con queste parole l'influencer si è sfogata con Davide e Gianmaria.

Gf Vip, Delia entra da single e Alex gioisce: «Così finalmente la smetti di controllarmi i social»

Le parole di Kabir

Ma poi il confronto veramente illuminante è stato quello con il saggio Sandokan. «C’è stata una crescita della nostra amicizia, non so, una forma di amore, ma rispettando che lui ha la sua vita e io la mia», ha provato a raccontare così la sua storia con Alex a Kabir, Soleil, ma l'uomo non le ha creduto e l'ha invitata a riflettere:«Questo è difficile da capire perché tu e Alex avete sempre rispettato che lui è sposato. Però queste cose succedono, l’amore vince. Questo è un altro discorso. Ma se c’è amore, profondo, vero, se c’è un grande sentimento tra due persone, dobbiamo rispettare anche questo. Lascia stare aspetti legali e morali. Per voi, non è stato un giorno, ma qualche settimana. Questa non è amicizia, è molto più. Quello che è successo con Alex era vero, profondo, l’importante è ammettere, è successo così. Se tu non difendi la verità… Così è successo, questo è l’argomento più potente».

«E non finisce qui» avrebbe detto il sommo Corrado, la soap opera regalerà sicuramente nuovi colpi di scena.