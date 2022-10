Gf Vip, George senza peli sulla lingua con Antonino per difendere Nikita: cosa ha detto

Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:12

Dopo la diretta su Canale 5, i concorrenti del GF Vip si sono confrontati su alcune dinamiche della casa. In particolare Antonino Spinalbese e George Ciupilan si sono confrontati sul loro rapporto, evidentemente cambiato rispetto agli inizi. George ha infatti spiegato ad Antonino che “Sì sono protettivo nei confronti di Nikita quando vedo delle cose esagerate. Mi sono allontanato da quando hai detto ‘Non si capisce quando parla’ che per lei è una difficoltà e tu ci scherzavi”. Antonino è rimasto ad ascoltare, ammettendo di aver detto quelle cose su Nikita, che dentro la casa non è stata spesso capita da alcuni vipponi. Su Twitter, diversi utenti hanno apprezzato il modo di George di esporsi e di prendere le difese della ragazza, apparsa anche in puntata in difficoltà. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Dreams” from Bensound.com

