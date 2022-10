Gf Vip, Edoardo ha il coraggio di dirlo ad Elenoire: riguarda Daniele

Mercoledì 26 Ottobre 2022, 11:44

Dentro la casa del GF Vip, alcuni atteggiamenti di Elenoire Ferruzzi verso il genere maschile della casa ha fatto nascere più di un dubbio. Prima il suo rapporto con Luca Salatino, frainteso da parte sua tanto da portare i due allo scontro, ora quello con Daniele Dal Moro. Ora Elenoire, infatti, è convinta di piacere a quest’ultimo. Quando Antonella Fiordelisi le ha chiesto: “Tu sei convinta che Daniele ha provato sensazioni forti per te?”, Elenoire ha risposto: “Ma ovvio!”. Edoardo però ha mosso più di una perplessità: “Io questa cosa non la credo, mi sembra strano che ogni volta che ti piace qualcuno, poi pensi che anche lui è interessato. Può capitare, ma non è per tutti” ha spiegato Edoardo, e anche sul web sono in tanti a pensarla allo stesso modo... "Applausi per qualcuno che ha capito" ha scritto un utente su Twitter, riferendosi ad Edoardo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Dreams” from Bensound.com

GfVip, Edoardo copre la telecamera per non far inquadrare Antonella: ecco cosa voleva nascondere