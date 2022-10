Gf VIP, Elenoire Ferruzzi: il gesto dello sputo alle spalle di Nikita, rischia la squalifica?

Martedì 25 Ottobre 2022, 09:21

Sta facendo discutere un gesto che, nella notte, è stato messo in atto al Grande Fratello Vip da Elenoire Ferruzzi mentre era in giardino con Antonino Spinalbese. La concorrente dalle unghia lunghe ha sputato a terra con disprezzo dopo che Nikita Pelizon le è passata davanti. Un gesto disgustoso che ha fatto divertire Antonino ma non certo i telespettatori del reality show di casa Mediaset che, adesso, chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti nei confronti di Elenoire. Cosa succederà? Nel corso della prossima puntata il suo gesto sarà valutato per quello che è stato e le costerà la squalifica? Che decisione prenderà la produzione stavolta? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Memories” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, la casa dove vive Elenoire Ferruzzi: il video della sua vera abitazione