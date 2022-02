Gf Vip, Antonio Medugno rifiuta Delia Duran: «Non voglio sentirmi usato»

Delia Duran sembra proprio aver dimenticato Alex Belli, o forse è solo strategia. Fatto sta che la modella non si sta risparmiando. Dopo aver dato un bacio a Barù, ma solo per «ischerzo», come dice lei, la venezuelana sembra aver puntato Antonio Medugno. Non lo molla un attimo e la stessa ammette che se non fosse stata nella casa del Gf Vip lo avrebbe già baciato: «Guardatelo è bellissimo, ha un cuore enorme. Mi attrae la sua dolcezza, il suo modo di essere molto disponibile in casa».

Gf Vip, Barù e il bacio con Delia: «L'ho fatto solo per audience»

Gf Vip, Antonio rifiuta Delia

Il modello perà ha voluto chiarire le cose: «Indubbiamente Delia è una ragazza bellissima e faccio difficoltà a resisterla, ma sono una persona coerente. Ci ho parlato, entrambi ci siamo detti che esteticamente è il mio tipo di ragazza, ma lei ha sempre messo le mani avanti dicendo che è innamorata di Alex e probabilmente che quando sarà fuori ci farà pace».

E poi Antonio ha detto a chiari lettere: «Volevo le cose più chiare da parte di Delia, sinceramente non voglio sentirmi usato da questa situazione». Insomma il modello sta prendendo le distanze dalla modella.