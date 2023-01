Gf Vip, Antonella Fiordelisi incinta? «Ho un ritardo e ho chiesto un test di gravidanza. Edoardo lo sa»

La storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria procede tra up&down al Gf Vip. Ma ora la schermitrice lancia una bomba: ha un ritardo, e avrebbe chiesto agli autori un test di gravidanza. Antonella è incinta? A confessarlo è lei stessa a Nikita Pelizon, dopo averlo già detto al volto di Forum mercoledì sera.

Gf Vip, la confessione di Antonella Fiordelisi

Non è preoccupata però Antonella, anzi, la gieffina ha dimostrato di essere alquanto tranquilla. Nelle scorse ore, la Fiordelisi ha riparlato della questione con Nikita, scatenando il panico sui social network.

Fermi tutti che mi sono persa questa confessione 😂🙊 ma la faccia di Nikita ⚰️ #donnalisi pic.twitter.com/V09DU49G7z — Melis (@Melis_morel) January 19, 2023

Infatti, i suoi fan vogliono ora vederci chiaro sulla situazione e c’è chi spera che il sogno di Sonia Bruganelli possa realizzarsi. Dallo scorso anno infatti la moglie di Paolo Bonolis desidera far entrare nella casa di cinecittà una donna incinta. Ovviamente è ancora presto per arrivare a qualsiasi conslusione, visto che non è la prima volta che nel loft viene richiesto un test di gravidanza. La prima di questa edizione era stata oriana Marzoli che quando aveva fatto sapere del suo ritardo mestruale aveva scatenato il panico.

I dettagli intimi della relazione con Donnamaria

Antonella si confida con Nikita entrando anche nei dettagli intimi della sua relazione con Edoardo. «Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare». Nonostante quindi i continui litigi a detta della fiordelisi, non ci sia giorno che i due non ritrovino l'armonia sotto le coperte.

Ma oltre la passione quello che preoccupa Antonella sono i legami che il "fidanzato" a creato con gli altri vipponi: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Luca Onestini e Oriana Marzoli. persone che non vanno proprio a genio all'influencer.

Antonella con un ritardo e ha chiesto di fare un test di gravidanza perché lei e EdoD lo fanno tutti i giorni.



Nascerà un baby donnalisi? Lo scopriremo solo vivendo⚰️ #gfvip #gintonic pic.twitter.com/kKW23NkhEn — Har✨ (@is16__) January 19, 2023

«Io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma. Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava. Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva»