Fosca Innocenti 2, stasera in tv (20 gennaio) su Canale 5 la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca: trama e cast

Stasera in tv, venerdì 20 gennaio, su Canale 5 alle 21.40 torna con la seconda puntata Fosca Innocenti la fiction con protagonista Vanessa Incontrada giunta alla seconda stagione. Nel ruolo di Vicequestore di Arezzo, Fosca, si trova ancora divisa tra vita privata e lavoro.

Fosca innocenti 2, stasera in tv: trama

La seconda puntata, di Fosca Innocenti 2, comincia con il ritrovamento di un cadavere ma la presenza di Lapo, sua vecchia fiamma di gioventù, le causerà più di un pensiero. Man mano le indagini proseguono, i protagonisti dovranno districarsi tra false identità e alibi costruiti per sbrogliare una matassa di moventi dietro a cui si nasconde il vero killer. Oltre ad essere stata occupata con uno spinoso caso (la morte di Angela una ragazza che stava per convolare a nozze), nella prima puntata si stasera, Fosca Innocenti ha dovuto fare i conti con un uomo, Lapo Fineschi (Giovanni Scifoni), scultore di berlino che ha deciso di tornare in italia (ad Arezzo), con il quale ebbe una breve relazione da giovane.

Il secondo episodio

"Legami pericolosi" è il titolo del secondo episodio che andrà in onda stasera su Canale 5. Fosca Innocenti deve risolvere uno spinoso caso. Il nome della vittima è Angela: sarta di professione. Un colpo di forbice al cuore, un odore particolare sull’arma del delitto, un barista innamorato sono i primi elementi di indagine. Ben presto Fosca scopre che la vittima si era rifugiata ad Arezzo per scappare da qualcosa o da qualcuno. Durante le indagini Rosa, la simpatica ispettrice braccio destro di Fosca, conosce l’affascinante maestro di ballo Josè, che sembra coinvolto nella morte della ragazza. La Pm Perego fa una scoperta sconcertante che potrebbe rivoluzionare la sua vita, mentre Giulia è sempre più coinvolta da Greta, ma ancora non conosce tutta la verità su di lei.

Nel frattempo anche la vita privata è bella ingarbugliata. quanto concerne la vita privata, Fosca Innocenti deve, come si diceva, fare i conti con Lapo Fineschi. Giunta in città, la sua fiamma giovanile sta creando tensioni su tutti i fronti: la protagonista capisce che il desiderio di Fineschi è quello di appropriarsi del suo casale, che lei non cederebbe per nulla al mondo. L'uomo lo reclama affermando che è di sua proprietà. Questi inconvenienti iniziano a preoccupare non poco Cosimo, palesemente infastidito della presenza del conte. I problemi però sembrano aumentare: Lapo si mostra ancora attratto da lei e Cosimo fatica a trattenere la propria gelosia. Siamo sicuri che la situazione sia sotto controllo?

Vanessa Incontrada: Fosca Innocenti, Francesco Arca: Cosimo, Desirée Noferini: Giulia De Falco, Cecilia Dazzi: Rosa Lull,i Francesco Leone: Pino Ricci, Giorgia Trasselli: Bice, Claudio Bigagli: Dottor Fontana, Maria Malandrucco: Susy e Irene Ferri: Giuliana Perego