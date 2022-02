Gf Vip, Nathalie fuoco e fiamme con l'ex Andrea Ippoliti: «Sei un pagliaccio. Mi hai tardita con una di 20 anni»

L'ultima relazione di Nathalie Caldonazzo è finita malissimo. A Temptation Island l'ex fidanzato Andrea Ippoliti aveva tradito la showgirl con una tentatrice. Da lì la donna ha avuto due anni terribili. «La delusione più grande della mia vita. E’ stata una storia in cui credevo tantissimo, ho rinunciato al 90% di me stessa e mi sono ritrovata in una realtà scioccante». Dopo la fine della storia, Nat non ha voluto più incontrarlo troncando ogni tipo di rapporto: «Lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore, basta». A più riprese la vippona ne ha parlato nella casa e le parole che ha usato non sono state molto lusinghiere.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Antonio Medugno rifiuta Delia Duran TELEVISIONE Gf Vip, Nathalie : «Barù è innamorato di un... TELEVISIONE Gf Vip, Barù e il bacio con Delia TELEVISIONE Gf Vip, l'augurio di San Valentino di Clizia e Paolo:... TELEVISIONE Gf Vip, Alex è scontro con Delia: «Stai facendo una... TELEVISIONE Gf Vip, rientra Alex Belli: le “dolci” soprese di... TELEVISIONE San Valentino al GF Vip, Barù e Jessica reagiscono male:... SPETTACOLI GF Vip, Soleil lo avrebbe fatto se Alex Belli avesse scelto lei:... SPETTACOLI GF Vip, Soleil preoccupata per Jessica: ecco cosa è... TELEVISIONE GF VIP, Barù e il bacio a Delia in confessionale: la... CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli ci ripensa (ancora) e manda un messaggio...

Nathalie Caldonazzo a Vieni da me: «Con Troisi amore puro, con Ippoliti un film horror»

Gf Vip, Nathalie incontra l'ex Andrea ippoliti

«Non ha sensi di colpa è narciso, manipola le donne. Mia figlia aveva ragione quando diceva che era un deficiente». Gf Vip, Nathalie incontra l'ex La Caldonazzo stasera al Gf Vip deve raggiungere in passerella il suo ex. «Io voglio rifiutarmi, non ci voglia andare. È venuto per avere qualche follower». L'incontro è stato uno scontro con un Andrea che ha provato a parlare chiedendo rispetto e una nathalie che non gli ha dato tregua. Un faccia a faccia infuocato. «Sai perfettamente che essere qui mi costa molto, la visibilità non mi interessa. Sono dovuto intervenire per forza perchè quello che stai raccontando è di basso livello. Ho ammesso i miei sbagli, ma mi hai definbito con atteggiamenti molti forti: narcisista patologico, deficiente da tua figlia. Io ho dei figli a casa». E fin qui Ippoliti ci aveva provato a dire qualcosa con una Nathalie freezata ma è durato un attimo.

Temptation Island vip, l'ex di Nathalie Caldonazzo già fidanzato? Su Instagram spuntano le foto con la tentatrice

Fuochi e fiamme

«E quanto te la facevi con la ventenne i figli non li avevi?», l'attrice romana non riesce neanche a guardarlo «Io non ti ho piu' cercato perchè ho capito che ho sbagliato» Fa avanti e indietro sulla passerella Nat: «No te non mi hai cercato perchè hai provato a starci con quella ragazzina». Prova a tirar su la testa Andrea: «Se ci sei stata con me per tre anni e mezzo quindi qualcosa avrò fatto. Io non ti ho mai tradito»

Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti vuole tornare con Nathalie Caldonazzo: «Con la single Zoe sono andato troppo oltre»

Nessuna scusa accettata

Nathalie ancora ha la pelle scoperta: «Lo hai fatto li ripetutamente lì dentro» «Non trovo carine queste affermazioni. Mi hai amato penso visto che pensavamo di sposarci» «Sei un pagliaccio ti prego». Insomma la Caldonazzo nonostante siano passati più di due anni pare proprio non abbia superato la delusione. «Mi ha squarciato l'anima questa storia e io sono stata due anni chiusa in casa. È come se mi avesse buttato dell'acido in faccia questo uomo. Per me è una persona morta»