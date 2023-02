Gf Vip, stasera entrano gli ex fidanzati: ma Gianluca Benincasa (ex della Fiordelisi) viene bloccato per motivi legali. Le anticipazioni

Torna, stasera in tv, lunedì 6 febbraio, il Gf Vip. Ma da questa settimana cambia tutto: il reality show condotto da Alfonso Signorini scalda i motori per tornare con due appuntamenti a settimana. E giovedì la ciurma capitanata dal direttore di Chi, con l'aiuto di Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, se la vedrà con un faccia a faccia con la terza puntata di Sanremo 2023. Anche stasera ci saranno grandi colpi di scena. Tra televoti aperti, amori che nascono, altri che finiscono, paure, strategie, discussioni. E non poche polemiche ed emozioni. Ma cosa succederà stasera? Alberto, Nikita, Antonella e Davide sono al televoto. Ma stasera, salvo cambiamnti last minute nessuno uscirà. Il televoto stabilirà anzi il preferito della casa che stando ai primi sondaggi sembra essere Alberto, seguito da Nikita.

Vediamo però quale sono le anticipazioni. Il grande scoop della serata riguarda, come già annunciato dallo stesso conduttore nel corso della precedente diretta, l’ingresso in casa di alcuni ex fidanzati. Ma non si tratta di concorrenti a tutti gli effetti, ma di “ospiti”che andrebbero a rendere più pepato il clima all’interno della casa di Cinecittà. Ovviamente la domanda dei fan sorge spontanea: chi varcherà la porta rossa per vivere alcuni giorni da ospite?

Il caso di Gianluca Benincasa

Il primo nome era quello di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ma purtroppo negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza che per questioni legali il giovane non varcherà più la soglia della casa di Cinecittà. ll mental coach di Salerno era già in quarantena e pronto a varcare la porta rossa quando un'azione legale di Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, ha fatto saltare tutto. «Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in tv) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro? Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera», ha scritto il padre di Antonella Fiordelisi sui social. L'uomo ha poi fatto recapitare a Gianluca Benincasa un ordine restrittivo nei confronti della figlia per stalking. Ovviamente Gianluca non è rimasto in silenzio: «Ho letto che mi hanno accusato di essere uno stalker, ma ovviamente non è vero niente. Mi sono ritrovato in una situazione bruttissima: la mia ragazza mi ha tradito in diretta e il padre e la madre lo sapevano. Ho chat della madre e del padre che mi chiedono di andare a fare commissioni per lei. Fino al 12 ottobre avevo un bellissimo rapporto con la famiglia. Fino a quella data. Poi hanno preso le distanze da me. Quello che è successo nei miei confronti è brutto ed è brutto che siano arrivati a questo». Lo sfogo è duro e stasera probabilmente Alfonso Signorini racconterà quanto accaduto all'ex schermitrice.

Chi entra stasera?

Saltato dunque il suo ingresso a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello potrebbero essere Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, che però ha smentito, e Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini, già annunciata nella precedente puntata dal conduttore Alfonso Signorini. Questi sono i nomi che più stanno circolando in questi giorni e non sappiamo se il noto conduttore tirerà fuori qualche altro nome proprio all’ultimo minuto.

Il caso di Nikita

Questa sera, molto probabilmente, si tornerà a parlare di Nikita Pelizon e dell’imitazione di Milena Miconi, durante un gioco, che ha fatto davvero indignare e discutere. Il web, che difende l'influencer, ha chiesto provvedimenti nei confronti della Miconi. Ma la stessa nel frattempo ha abbandonato la casa a seguito della notizia della morte di Alessandro Lo Cascio, amico e manager della vippona.

Oriana e Daniele ed Edoardo e Antonella: come va l'amore in casa?

Non mancherà certo una parentisi dedicata all'amore. Si tornerà a parlare di Oriana e Daniele: tra i due la complicità non manca, ma si tratta solo di attrazione fisica? Antonella ed Edoardo, invece, sembrano di nuovo vicini: hanno abbassato la guardia e hanno trovato un giusto compromesso? Si amano, poi si lasciano, poi si riavvicinano, poi litigano, si insultano, si mandano a quel paese. E poi tornano a cercarsi. I ‘Donnalisi’, come li ha ribattezzati il popolo dei social, sembrano proprio non sapere stare lontani. cercheremo di capirci qualcosa in piu' stasera: l'appuntamento con il Gf Vip 7 è dalle 21.40 su Canale 5