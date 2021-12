Gf Vip, la lettera di Alex Belli ai concorrenti nella casa: la 'svista' criticata dagli utenti

Alex Belli è stato ufficialmente eliminato dalla casa del Gf Vip ma ha lo stesso voluto far recapitare un regalo e una lettera ai suoi compagni di avventura. Un pensiero per i suoi compagni d'avventura ma non per tutti. Manuel, Sophie e Soleil hanno ricevuto una dedica speciale ma alcuni vipponi sono stati esclusi dalla lettera di Alex, tra questi Miriana Trevisan. La "svista" non è piaciuta molto agli utenti che oltre a criticare l'operato di Belli sis ono scagliati contro la produzione che, a detta loro, ad Alex concedono tutto. Nelle precedenti edizioni quando n concorrente veniva eliminato dal reality per una cattiva condotta non poteva rimettere piede ne in studio ne in casa, ne tantomeno poteva mandar messaggi. Per belli, secondo i telespettatori, invece si fanno eccezioni.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

