Gf Vip, Alessandro Rossi fa la proposta a Francesca Cipriani: «Vuoi vivere tutta la vita con me?». Ecco la reazione della showgirl

Una vita non fortunata in amore quella di Francesca Cipriani, una delle protagoniste del Gf Vip. «Ho toccato il fondo. Una persona che diceva di amrmi invece non mi amava mi ha alzato le mani, mi ha mandato in ospedale più volte. Io mi ribellavo ma mi ricattava, mi perseguitava e mi chiedeva aiuto. Io devo chiedere scusa alla mia famiglia perchè loro si rendevano conto di quello che accadeva e io no». Momenti difficili che finalmente Francesca è riuscita a superare. «grazie ad Alessandro». Una storia iniziata a rilento. «Avevo paura non lo facevo neanche entrare in casa. Conoscendolo poco a poco ho capito che non era violento e che siamo due anime gemelle». Dopo questo racconto ora però è il momento di festeggiare. francesca ancora non lo sa ma Alessandro Rossi le sta per chiederle di sposarlo.

Gf Vip, la proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca

In gardino tutte le donne della casa e decine di palloncini a forma di cuore rosso, arriva il freeze che è solo per la Cipriani.

Entra Alessandro Rossi. «Sono qui dev dirti tre cose ma devi promettermi che non ti muovi:

1. Lavorando non riesco a seguire spero che mi ami come prima

2. La doccia che hai fatt mi ha dato un po' fastidio

3. Aspettami un attimo....» Esce per poi rientrare con un vassoio e inizia a palrare di nuovo.

«Sono stati 3 mesi difficili perchè siamo sempre stati insieme, questa esperienza è stata una bella esperienza per te e anche per me la gente mi ferma mi saluta è bello ma è un'emozione che dura poco. quando torni a casa non sei con me. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza un abbraccio quando mi sgridi quando sbaglio. Ne soldi ne televisione mi può dare la felicità che mi dai tu. Io sono molto innamorato di te, io senza di te non riesco astare. voglio stare con te tutta la vita e volevo chiederti si stare con me tutta la vita e invecchiare con te. io sono felice sono con te».

Gf Vip, Francesca Cipriani riceverà la proposta di matrimonio in diretta? Le anticipazioni

La reazione della Cipriani

Ora tutte le ragazze devono tenere Francesca che non ci crede ancora. «Amore voglio stare con te per l'eternità e anche oltre.....» urla la ragazza. Nel frattempo Manuel Bortuzzo si è messo ad un agolino e non riesce a trattenere le lacrime e tutti sono commossi. La Cipriani non trattiene la sua mimica facciale che la caratterizza, ma riesce a rispettare le regole, stavolta...