GF, Letizia ha un problema con Paolo? Cosa è successo

Giovedì 9 Novembre 2023, 11:52

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Paolo ha notato un certo disagio in Letizia mentre ballavano, a differenza del suo approccio con altri concorrenti. Dopo l'aperitivo, Paolo ha così espresso il suo disappunto, spiegando di essere confuso sul perché Letizia non si senta "libera" con lui. Letizia Petris ha spiegato di voler prendere le cose con calma dopo la fine della sua relazione precedente e di non sentirsi ancora pronta per una nuova storia. Paolo ha chiesto quindi a Letizia di comportarsi in modo naturale e di seguire i suoi sentimenti. Letizia ha confessato di avere paura di far soffrire Paolo, poiché non è ancora sicura dei suoi sentimenti. Paolo, infine, di tenere più a lei che al risultato finale al Grande Fratello. Grande Fratello, Beatrice e Giuseppe beccati da Letizia: «Erano nudi nel mio posto segreto»