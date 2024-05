Amici, i finalisti a Verissimo. Marisol: «Sono agitata per la performance di stasera, il mio ginocchio non sta tanto bene»

I finalisti di Amici ospiti a Verissimo prima della finale. Mida: «Sono emozionato. Stiamo lavorando tutti per dare il massimo». Poi la parola passa a Sara: «Non me l'aspettavo di arrivare in finale e per questo sono più contenta». Silvia Toffanin, la conduttrice, passa allora a Holden: «Sono un po' ansioso. L'obiettivo è divertirsi in finale. Spero che l'emozione non sia così tanta da non riuscire a godermi il momento. Siamo tutti pronti». Dopo il turno è di Dustin: «Sono contento. Non avrei mai pensato di arrivare in finale. Otto mesi con gli altri sono stati bellissimo. Arrivo dall'Australia, ma il mio cuore è in Italia». Marisol: «Sono agitata per la performance, ma voglio puntare ad esibirmi bene. Voglio avere un bel ricordo». Petit: «Arrivati a questo punto ci dobbiamo solamente divertire. E far divertire chi ci guarda».

Fedez e la "crisi reputazionale", Camaiora: «Deve comportarsi da adulto. Se continua la sindrome da Peter Pan finisce come Morgan»

I problemi al ginocchio di Marisol

«Sono cambiata moltissimo da quando sono entrata ad Amici. Avevo paura di far vedere quello che potevo fare. Grazie ai professionisti qui dentro sono migliorata», dice Sara. «Sono maturato nella gestione delle critiche. Ricorderò per sempre il miglioramento nei rapporti umani e tutto l'insegnamento dei coach, che è oro colato. Ci sono pochi posti nel mondo in cui puoi crescere così tanto», rivela Mida. «Il mio ginocchio non sta tanto bene - dice Marisol -. Me lo porto avanti da metà dicembre. Ma non mi pento di aver fatto questo sforzo». Racconta poi il calvario. «In passato ho smesso di ballare perché ho avuto problemi di salute, ma poi ho ricominciato». Lei è legata a Petit. «Abbiamo trovato l'amore - dice lui -. Sto vivendo bene questo periodo anche se sono un po' in ansia. Voglio dare il massimo».