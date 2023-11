GF, Paolo a Letizia: «Sono le uniche rassicurazioni che posso darti»

Martedì 7 Novembre 2023, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 10:26

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Paolo Masella ha fatto delle dichiarazioni romantiche a Letizia Petris, sottolineando ancora una volta il suo modo, particolare, per farle capire il suo interesse. Paolo ha commentato anche su altri momenti romantici tra i concorrenti ma Letizia non sembra aver preso bene le parole del ragazzo e per questo ha cercato di chiarire. Come? Con il suo solito "stile". Per questo resta da vedere se Letizia cambierà idea sulla situazione. GF, Letizia furiosa per la nomination di Beatrice: ecco cosa accade a fine puntata