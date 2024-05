Daniele Bossari: «Un cristallo mi ha aiutato a scoprire la malattia, ecco come»

«Un cristallo mi ha aiutato a scoprire la malattia», dice Daniele Bossari a Verissimo. «Ma come è successo? Ho viaggiato per un anno e mezzo per capirlo. Ho intervistato i massimi esponenti della ricerca scientifica. Ho unito i punti e ne è uscito fuori un ritratto che è utile per chi lo legge», così il conduttore televisivo sul suo ultimo libro.

La gelosia e i ricordi del padre

«Dormivo in macchina se tornavo a casa tardi la sera. Mio padre era severo. O mi lasciava il materasso fuori dalla porta». Tua madre? «Sta un po' meglio. Ha 78 anni. Carica di energia, sta scoprendo amicizie e viaggi dopo la scomparsa di mio padre». Geloso? «Mi sta passando la gelosia. Voglio bene al ragazzo di mia figlia che vive da sola, a Milano. Sogna di diventare regista. Io le auguro il meglio». A ottobre Bossari compie 50 anni. «Voglio prendere il brevetto per volare. Sto prendendo lezioni. Ho un desiderio ascenzionale. Entri in contatto con le forze delle natura».

L'esperimento con il cristallo

Daniele Bossari fa poi un esperimento con un cristallo insieme a Silvia Toffanin per farle provare a sentire un formicolio nella mano. Lei gli risponde: "Te lo dico la prossima volta se lo sento".