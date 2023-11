Grande Fratello, Beatrice e Giuseppe beccati da Letizia: «Erano nudi nel mio posto segreto»

Giovedì 9 Novembre 2023, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 08:38

Sta facendo discutere quello che è successo nella notte nella casa del Grande Fratello, dove Letizia Petris ha raccontato di aver sorpreso Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi "nudi" in quello che sembra essere una sorta di “posto segreto” di Massimiliano. Ma cosa sarà mai avvenuto tra i due concorrenti del reality show di Casa Mediaset? Saranno davvero andati ad appartarsi nel "luogo segreto" di Varrese? E questo luogo esiste davvero? Dove si trova? E, soprattutto, quali saranno le conseguenze di tutto questo nel travagliato rapporto tra Bea e Garibaldi? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Beatrice confessa cosa è successo con Giuseppe stanotte: 'si è surriscaldato e ha versato sangue'