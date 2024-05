Juliana Moreira: «Mio marito Edoardio è molto provato e molto magro»

«Ho visto mio marito Edoardo molto provato e molto magro durante l'Isola dei Famosi», rileva Juliana Moreira a Verissimo. Poi lei lo raggiunge, ma non si ambienta così facilmente. Il ricordo di quei giorni non è facile. «Quando ero là non dormivo tutta la notte, perché ci sono gli insetti». E poi parla della sua famiglia. «I miei figli sono stati con la mia tata. Si sono divertiti. Sono andati al luna park, hanno fatto shopping». Nello studio entrano anche i figli.

Daniele Bossari: «Un cristallo mi ha aiutato a scoprire la malattia, ecco come»

«Papà ci manchi, non vedo l'ora che ritorni», dicono i figli Lua e Sol. «Quando torni avrai un libro da leggere dice la più grande», aggiunge la più grande.