GF, il sogno premonitore di Anita non convince gli utenti: ecco cosa rivela in lacrime

Lunedì 13 Novembre 2023, 08:21

In un momento di sconcerto e sconforto nella casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha condiviso con le coinquiline una sorta di "sogno premonitore" che l'ha profondamente turbata. Nello spiegare nel dettaglio questo sogno, la ragazza ha infatti rivelato a Rosy Chin e a Fiordaliso di sentirsi completamente sopraffatta dal presentimento di essere la persona meno gradita dai fan all'interno della casa più spiata d'Italia. In realtà la sua narrazione dei fatti non ha convinto in pieno i telespettatori del reality show di Casa Mediaset. C'è qualcosa di più a riguardo? Perché mai i telespettatori non sono affatto convinti del sogno della ragazza?



