Gf, Giuseppe manda un messaggio a Beatrice? «Basta, ora mi voglio divertire»

Sabato 11 Novembre 2023, 14:10

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi manifesta la sua stanchezza e confusione riguardo alla complicata relazione con Beatrice Luzzi. Dopo l'ennesimo confronto con lei, Giuseppe si è sfogato con Paolo, dichiarando di non capire più la situazione e di essere stanco dei continui alti e bassi. Paolo ha consigliato a Giuseppe di prendersi del tempo e di affrontare la situazione con Beatrice più avanti. Giuseppe sembra deciso a chiudere il rapporto con Beatrice per godersi di più il suo percorso nella Casa. Nonostante i forti sentimenti, il barman vuole concentrarsi su se stesso e divertirsi di più. Resta da vedere se riuscirà a mantenere questa decisione. Gf, Angelica non conosce il significato di una parola: gelo nella Casa