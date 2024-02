Geolier, fan sui social scatenati contro Angelina Mango: «Ha vinto solo per il suo cognome»

Polemiche, critiche, complotti e non solo. Il giorno dopo la finale di Sanremo sui social c'è spazio solo per il secondo posto di Geolier, che sta facendo parlare di più della vittoria di Angelina Mango. Dal televoto "truccato" alla "raccomandazione" della cantante lucana, passando per la presunta "vendetta" della sala stampa contro il 23enne di Napoli, i fan di Geolier stanno mostrando sui social tutta la loro rabbia e delusione, con accuse alla Rai, alla produzione e a tutti gli addetti ai lavori.

Sanremo 2024, Geolier vincitore al televoto: prende il 60%. Ma sala stampa e radio ribaltano il risultato (e incoronano Angelina Mango)

Le polemiche

Continua a far discutere il secondo posto di Geolier a Sanremo.

Una vittoria "manipolata" secondo molti. Dalla stampa, dalla radio, dai "boomer". «Hanno boicottato la vittoria di Geolier», scrive un utente su Twitter. «Purtroppo una fetta di persone ha voluto che tu non vincessi però non dovrebbe funzionare così», dice un altro. «La stampa ha pilotato tutto, Geolier aveva il 60% dei voti», commenta un utente su TikTok. «Geolier è il vero vincitore»: questo il messaggio comunque a tutti.