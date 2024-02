Annalisa, la delusione dopo la vittoria di Angelina Mango: «Ero emozionata». Il video della reazione sul palco

Non nasconde l'emozione Annalisa dopo la vittoria di Angelina Mango. La cantante ligure ha provato a strappare il primo posto, ma non è riuscita ad andare oltre al podio. Per lei medaglia di bronzo. Non sono bastati gli appelli sui suoi profili social per votare il codice che la identificava. Al televoto ha vinto Geolier, che ha raccolto il 60% delle preferenze totali. Sul palco dell'Ariston, però, ad alzare il trofeo è stata la giovane 22enne figlia del cantante deceduto nel 2014.

