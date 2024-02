Sanremo, ascolti record per la finale: 74.1% di share e 14,3 milioni di spettatori. Amadeus ringrazia la Rai: «Ma devo fermarmi»

Ascolti boom per la serata finale del festival di Sanremo. La quinta serata, dalle 21.27 all'01.59, è stata seguita da 14.301.000 spettatori con il 74.1% di share. L'anno scorso la media dell'ultima serata del festival, dalle 21.25 all'1.59, era stata di 12.256.000 telespettatori con il 66% di share.

AMADEUS SI FERMA

«Qualcuno ricorderà che dissi già a maggio che questo sarebbe stato l'ultimo festival, ma nessuno ci ha creduto.

Sanremo, musicista abruzzese: «La canzone dei Ricchi e Poveri assomiglia alla mia»

I precedenti

Per trovare un share medio migliore bisogna risalire al festival di Baudo del 1995. Ieri sera, la prima parte del festival, dalle 21.27 alle 23.31, è stata seguita da 17.281.000 spettatori con il 70.8% di share. La seconda parte, dalle 23.34 all'01.59, ha registrato 11.724. 000 con il 78.8% di share. L'anno scorso la prima parte della quinta serata, dalle 21.25 alle 23.54, aveva registrato 14.423.000 spettatori con il 62,1% di share. Mentre la seconda parte, dalle 23.58 all'1.59, era stata seguita da 9.490.000 spettatori con il 73.7%.

Il picco

Il picco d'ascolto della finale di Sanremo 2024 in termini di telespettatori è stato raggiunto alle 22.39, con 18.259.000 spettatori, quando sul palco c'erano Fiorello e Roberto Bolle. Il picco di share (ma va tenuto presente che essendosi chiusa la finale ben dopo le 2 il prevedibile picco dell'annuncio del vincitore si saprà solo domani, perché le rilevazioni Auditel si fermano all'1.59), è stato dell'85,3%, raggiunto all'1.56, quando Amadeus e Fiorello hanno letto la classifica prima dello spareggio finale.

Vendite record

«Oltre ad un grande e doveroso ringraziamento al direttore artistico Amadeus vogliamo evidenziare il ruolo decisivo di tutte i professionisti delle case discografiche che in un festival molto complesso, con trenta artisti in gara, hanno dato il proprio meglio affinché l'evento raggiungesse anche un successo sul fronte del mercato musicale oltre che artistico». Lo dice Enzo Mazza, ceo della Fimi, la federazione dell'industria musicale, a consuntivo dell'edizione 2024 del festival di Sanremo. «I primi dati - aggiunge Mazza - mostrano un risultato sopra le aspettative per un edizione che sta avendo un riscontro di vendite record e per questo motivo vanno ringraziati tutti coloro che dietro le quinte hanno permesso di raggiungere questo obiettivo».

Amadeus commosso

«Grazie, grazie, basta sennò mi commuovo. Ho una certà età». Amadeus ironizza con le lacrime agli occhi davanti agli applausi della sala stampa dell'Ariston Roof che gli tributa una standign ovation all'inizio della conferenza stampa finale del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico.

La media

Sanremo 2024 registra il «66% di share medio per l'intero festival, 1,5% in più dell'anno scorso ed il miglior risultato dal 1995». Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, traccia il bilancio eccezionale del festival. Con ascolti altissimi e un grandissimo seguito da parte del pubblico giovane: «88% di share tra i 15-24enni è una cosa strepitosa», dice Ciannamea.