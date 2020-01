Gemma Galgani, malore a Uomini e Donne: Tina Cipollari chiama il dottore

Gemma Galgani ha un malore in studio durante una registrazione di Uomini e Donne al punto che Tina Cipollari è costretta a chiamare il dottore in studio. Registrazione movimentata a Uomini e Donne nel corso della sfilata delle dame, Gemma Galgani si commuove per la performance di Massimiliano, che imita Richard Gere in Ufficiale e Gentiluomo. La dama piange dalla commozione e ha un mancamento, tanto che Tina Cipollari chiama il medico che la stende sulla passerella e la visita. Per la "dama", comunque, nessun problema grave, ma solo un mancamento.

Uomini e donne, Gemma Galgani incontra Juan Luis Ciano: «Devo scendere nell’arena, mi sento un gladiatore»





Tina chiama il dottore e…Gemma Galgani, malore in studio! GEMMA SORPRESA... https://t.co/7GZJLLcura di @YouTube — GEPPY BASSO (@geppy2911) January 5, 2020

Un nuovo colpo di scena nel programma. Dopo il siluramento del cavaliere Juan Luis Ciano, ennesima delusione per la dama torinese, la bionda star dello show di Maria De Filippi si sente male. Quando si accascia viene "stesa sulla passerella" ed è lo stesso Massimiliano a farla rinvenire prendendola tra le sue braccia.

