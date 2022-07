San Gemini è la meta estiva dei vip. Anche Gemma Galgani sceglie il borgo umbro per una domenica di relax

"Grazie per la bella sorpresa". Così Federica Montagnoli, assessora al turismo di San Gemini ha voluto salutare Gemma Galgani, la tronista più famosa di Uomini e Donne Over, che domenica scorsa ha fatto visita al borgo umbro trattenendosi anche per una cena in compagnia di amici.

Di Gemma si sta parlando molto in questi giorni. La tronista infatti potrebbe abbandonare temporaneamente Uomini e Donne per una nuova esperienza televisiva: partecipare al prossimo Grande Fratello Vip o cimentarsi nel reality La Talpa. L'età sembra essere solo un numero per Gemma che sui social vanta di oltre 500 mila follower su instagram e quasi 200 mila su Facebook.

E con lei, ancora una volta, l'Umbria si è rivelata una meta molto apprezzata dalle star.

Neanche una settimana fa, infatti, il borgo di San Gemini aveva ospitato due celebrità dal calibro di Blanco, vincitore di Sanremo 2022 e l'attore marchigiano Neri Marcorè.

Anche il sindaco Luciano Clementella si era dimostrato orgoglioso a riguardo.“San Gemini attrae anche personaggi dello spettacolo - aveva detto- grazie alla bellezza del borgo e ad una ricettività alberghiera di ottimo livello. Anche Neri Marcorè ha scelto San Gemini per una sua ‘seconda’ residenza. E’ stato attratto proprio dal borgo e dalla posizione collinare del luogo. Abbiamo voluto, da parte nostra, accoglierlo organizzando un suo concerto in piazza San Francesco il prossimo primo settembre, insieme alla sua band ‘Le mie canzoni altrui’”.

