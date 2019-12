Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara verso le nozze? Matrimonio a marzo: «Trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore»

Continua il mistero sulla coppia formata da Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. La storica opinionista di “Uomini e donne” si è fidanzata con l’imprenditore nel campo della ristorazione fiorentina dopo la fine del suo matrimonio con Kikò, al secolo Chicco, Nalli e da allora le notizie su di loro di certo non mancano. Ora infatti si è passati da voci di crisi a quelle di matrimonio.

Se infatti solo qualche giorno fa si era appunto evocato lo spettro della crisi di coppia per via di un riavvicinamento di Tina al suo ex marito a seguito del malore che l’ha costretto a correre nottetempo in ospedale adesso il suo attuale fidanzato sarebbe riuscito a fare breccia nel suo cuore e trovato le parole per convincerla al grande passo del matrimonio.

Dopo un anno e mezzo di fidanzamento, come riporta “Nuovo”, i due dovrebbero convolare a giuste nozze a marzo. Tutto grazie appunto alle dote oratorie del compagno: “Enzo – fa sapere al rivista - come lo chiama la Cipollari, ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e Donne e per convincerla a dire sì”.

