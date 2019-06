Francesca De Andrè rivela i dettagli hot del tradimento di Giorgio Tambellini: «In macchina lei...»

Francesca De Andrè e i dettagli hot del tradimento di Giorgio Tambellini. Durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, l'ex gieffina avrebbe rivelato cosa è davvero accaduto in macchina tra Giorgino e l'ormai nota ragazza mora. Dettagli che finora Barbara D'Urso e la produzione del Grande Fratello avevano voluto che rimanessero segreti, perché giudicati troppo spinti. Rispondendo a una domanda di Platinette, Francesca De Andrè rivela: «Cosa è successo? Quella principessa si è dedicata a lui in auto...».

Come riporta il sito il Giornale, la nipote di Faber avrebbe poi snocciolato i particolari pruriginosi. Ma lo avrebbe fatto a voce bassa, tanto che molti telespettatori non sarebbero riusciti a sentire il racconto sul tanto chiacchierato rapporto sessuale.

In ogni caso, adesso Francesca De Andrè appare felice con il suo Gennaro Lillio. Nuovo amore? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 21:28

