Grande Fratello 2019, alla finale Francesca De Andrè contro Taylor Mega: ecco cosa si sono dette

La finale del Grande Fratello 2019 non poteva che aprirsi mettendo al centro Francesca De Andrè. In casa è entrata Taylor Mega per un ultimo faccia a faccia, tra le due è scoppiato un inevitabile litigio dai toni piuttosto accesi. Francesca parte subito all'attacco, scagliandosi contro Taylor: «Sei famosa perchè cambi gli uomini come cambi le mutande»

Nella casa del Grande fratello 2019 entra Taylor Mega per un ultimo confronto, sia lei che Francesca De Andrè sono vestite di bianco.

«Tu sei famosa perchè cambi gli uomini come cambi le mutande», la De Andrè parte subito all'attacco senza far parlare nessuno. «Ma tu sei venuta al Grande Fratello per farti odiare? - ribatte Taylor - Non ti sei fatta nemmeno una domanda su quello che ti ha detto Malgioglio. Fuori non ti sopporta nessuno e ho cercato di fartelo capire in tutti i modi. Io sono entrata per portare dei messaggi positivi. Gennaro non mi interessa,io gioco in un altro campionato».

«Hai finito? - urla la De Andrè - Fai la tua sculettata e vai fuori, hai due neuroni che sbattono, sei una persona insicura e sola, mascherati dietro i tuoi champagne e barchette».



«L'Italia ne ha piene le p**le di te - sbotta Taylor - Ma ti sei vista e mi hai vista? Vacci piano con gli insulti».

«Sai che cosa me ne frega se tutta l'Italia mi odia?». Interviene Gennaro cercando di mettere pace tra le due: «la potete smettere? datevi la mano, è brutto vedere due donne che urlano così», ma è tutto inutile.

