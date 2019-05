Applauso anti-rom a Piazza Pulita, Corrado Formigli contro il pubblico

Corrado Formigli contro il pubblico nell'ultima puntata di Piazza Pulita, su La7. Il tema sono i rom e la rivolta di Casal Bruciato. Lo studio si scalda, si divide, in molti applaudono quando alcuni ospiti giustificano la rabbia dei residenti della periferia romana che hanno insultato la famiglia di nomadi assegnatari di una casa popolare. Il conduttore sente di dover intervenire e prendere le distanze: «Io lo sento il clima dentro questo studio, ogni volta che parliamo dei rom succedono cose diverse», sottolinea. «Ogni persona deve essere valutata per la sua storia, per la sua fedina penale e per cosa ha fatto nella sua vita. Non per una supposta colpa collettiva. Le colpe collettive in passato hanno prodotto mostruosità. Quelle persone avevano le carte in regola per entrare in quella casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA