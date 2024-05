Affari Tuoi, dopo la maxi vincita di 300mila euro il dottore cambia "tattica": ecco cosa è successo

Lunedì 20 Maggio 2024, 09:17

Il fatto che la settimana scorsa ad Affari Tuoi sia stato vinto il maxi premio di 300mila euro ha fatto notare ai telespettatori del game show di Rai Uno che il 'dottore' del programma ha dato vita a uan sorta di cambio di tattica. Un deciso cambio di rotta che, dopo la vittoria di una cifra tanto alta, risuona piuttosto curioso e 'sospetto' ai fan del gioco dei pacchi. Ma si tratterà davvero di un cambiamento apportato dal dottore? Oppure quella che hanno notato i fan è solo una coincidenza? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che sta avvenendo davvero nelle nuove puntate di Affari Tuoi e, magari, provare anche a risolvere questo nuovo mistero!

