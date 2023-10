Fedez a Belve, parla Francesca Fagnani: «Non condivido la decisione della Rai. Magari non finirà così»

Dopo la notizia della mancata intervista di Fedez a «Belve», è arrivata ora la risposta su Instagram di Francesca Fagnani. Secondo quanto pubblicato su TvBlog, infatti, la Rai avrebbe "bocciato" la presenza del cantante nel programma iniziato lo scorso martedì. Dopo un lungo tira e molla con la conduttrice, il rapper aveva infatti accettato l'invito. Invito che però sembrerebbe non avere un seguito, non per colpa della Fagnani.

Fedez non sarà a Belve: la Rai boccia la presenza del cantante nel programma di Francesca Fagnani

La risposta della conduttrice

Con una storia su Instagram, la conduttrice ha risposto così alle ultime voci su Fedez e su «Belve»:

«L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così».