Federica Pellegrini, a Le Iene contro il maschilismo: «Io giudicata mangiauomini solo perchè donna»

Ha abbandonato ufficialmente il nuoto dopo una carriera unica Federica Pellegrini e nel futuro potrebbe esserci anche la tv per lei che ha fama e capacità anche fuori dall'acqua. Ieri la Divina ha dato spettacolo al fianco di Nicola Savino co-conducendo Le Iene. Come le sue colleghe che l'hanno preceduta anche la sportiva si è ritagliata una parte della trasmissione per dire la sua, e nel farlo si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

APPROFONDIMENTI SPORT Federica Pellegrini, tra ori e record NUOTO Nuoto, Pellegrini: noi avremo sempre Fede NUOTO Video LE PAROLE Pellegrini: «Volevo spingere fino a Roma 2022, ma non mi... L'ADDIO ALLA VASCA Il giorno dell'addio di Federica Pellegrini: Malagò... NUOTO Giunta, allenatore e fidanzato Pellegrini: «Saranno gli... NUOTO Federica Pellegrini saluta la vasca, a Riccione la Divina... NUOTO Nuoto, gli ultimi 200 di Federica: è festa tricolore a... SPORT Federica Pellegrini settima nella sua ultima finale olimpica

«Qui molte donne in queste settimane hanno parlato del proprio vissuto e delle proprie idee, e stasera tocca a me. Io non mi sono mai sottratta al confronto: so di avere carattere, e non me ne vergogno. Mi sono sempre battuta per ciò in cui credo, mi sono esposta ed ho difeso le persone che amo, pagandone le conseguenze. Fa parte del gioco. Quindi ho accettato, ci ho pensato, e c’è una cosa che mi ha fatto riflettere in particolare: in tutti questi anni, in cui ho gareggiato contro le donne, perché mi sono dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini? Uomini che mi aspettavano al varco sia che vincessi, sia che perdessi».

Il monologo di Federica Pellegrini a Le Iene

La campionessa ha rimarcato la differenza, nella vita e nello sport, con cui vengano giudicate le donne rispetto agli uomini. L'hanno definita “mangiauomini” e quando ha difeso il coach le hanno detto “il tuo pene dell'anno”. Tailleur rosso, trucco ben marcato e sguardo dritto nella telecamera. Ecco come affronta il suo monologo Federica. «Se cadi sei un’atleta finita, e se stai in piedi sei una principessa messa su un piedistallo. Piedistallo che, in ogni caso prima o poi paghi, perché se un uomo vince e ne va giustamente orgoglioso, è un bomber, se una donna vince e ne va giustamente orgogliosa, se la tira. Così stanno tutti in attesa del disastro, tipo “guardiamo dallo spioncino che succede”, che se va male usciamo sul pianerottolo a festeggiare. Uomini che giudicavano la mia vita privata, perché se sei un atleta maschio e hai delle relazioni sei un uomo di successo, se sei un’atleta donna e hai delle relazioni sei la mangiauomini. Come quel figlio di un allenatore di nuoto, che quando ho difeso il mio coach ha twittato “eh sì, è lui il tuo pene dell’anno”. Una finissima analisi sportiva…che poi mi chiedo, perché “il pene dell’anno”? È annuale, tipo il bollo della macchina? Uomini che a 16 anni, alla mia prima olimpiade, quando ero alle prese con l’acne come tutte le adolescenti di questo mondo, in radio commentavano “sarà il testosterone”. Quante risate. Uomini che, nel mio lavoro, hanno il diritto alla vittoria perché tutti gli sport che tu, donna, hai iniziato a praticare, li hanno praticati prima loro, li hanno eseguiti meglio loro, li hanno inventati loro. Perché gli sport importanti “sono sport da uomini”. Perché le cose importanti “sono cose da uomini”. È tempo di bilanci, e allora stasera a questi uomini dico che se così vi è piaciuto pensarmi, sono contenta vi siate divertiti, almeno voi. Agli altri uomini, quelli della mia vita, dico grazie per avermi dedicato uno sguardo che ha creduto nei miei occhi, nella mia forza, nella mia bellezza. Sono gli uomini che contano per me: quelli che non hanno bisogno di cose da uomini. Ah, esistono anche donne stronze, è ovvio. Ma mi hanno chiesto di parlare per qualche minuto, non per pochi secondi».

Nuoto, Pellegrini: noi avremo sempre Fede

Le reazioni social

La Divina anche stavolta ha lasciato tutti senza parole stregando i telespettatori. Dai social si è alzato un grido comune di complimenti: «dice cose SACROSANTE! Non avrei potuto neanche pensarle, dette così bene! Grazie Divina Fede per tutto, e anche per quando dai voce a chi non ha voce» e ancora: «Durante il monologo di Federica Pellegrini a Le Iene è parso quasi di rivedere lo sguardo di Nadia Toffa» e poi il messaggio che potrebbe anticipare qualcosa: «voto a favore di Federica Pellegrini per condurre Le Iene»