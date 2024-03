Endless Love, le anticipazioni di oggi (mercoledì 20 marzo): Kemal decide di trasferirsi a Istanbul

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara - andrà in onda solamente il venerdì in prima serata -, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, mercoledì 20 marzo.

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 20 marzo): Nunzio vuole un confronto con Rossella. Nel frattempo Serena scopre tutto

Endless Love, le anticipazioni

Vildan riconosce Kemal alla festa per l'anniversario di nozze e chiede a Nihan di cacciarlo. Lei, sconvolta, le spiega che non può perché il suo ex ora è in affari con Emir. Intanto, durante una schermaglia tra i due uomini, Emir invita Kemal a un barbecue nel fine settimana, per parlare d'affari. Kemal accetta e comunica la sua decisione: si trasferirà definitivamente a Istanbul.