Elisabetta Canalis parla di Maddalena Corvaglia a Verissimo: «Era un'amicizia vera»

"Ero una studentessa fuorisede quando sono entrata a Striscia la Notizia, e da lì la mia vita è cambiata tantissimo". Ha esordito così Elisabetta Canalis in un contributo video a Verissimo, che ospita oggi 11 novembre lo speciale sui 35 anni di Striscia la Notizia.

L'amicizia con Maddalena Corvaglia

"Sono arrivata a Milano a 19 anni", dice in un altro contributo Maddalena Corvaglia, la velina bionda di Striscia che per anni strinse una solida amicizia con la Canalis, poi naufragata con un brusco litigio di cui ancora oggi si sa poco. "Sono entrata in questo mondo grazie ad Antonio Ricci e grazie a Striscia la Notizia". "Passavamo molto tempo anche fuori dal lavoro", ha continuato Elisabetta Canalis. "Essere a Milano a 20, 21 anni, fare questo lavoro che ti fa diventare famosa di botto ha fatto sì che ci avvicinassimo molto.

Così è nata una bella amicizia, un'amicizia vera", ha spiegato la Canalis riguardo il loro legame.

"Striscia la Notizia è Antonio Ricci - ha contunuato l'ex velina - anche se ho lasciato il programma da tanti anni non ho cambiato idea su di lui: è ironico, intelligente, è un genio". Entrambe le ex veline hanno poi fatto gli auguri per i 35 anni di Striscia a tutti i membri della squadra, ma da parte della Corvaglia nessuna parola sulla Canalis, né alcun chiarimento sul litigio che portò alla loro rottura.