Elettra Lamborghini a Verissimo: «Sogno di adottare un bambino, ma prima voglio un Grammy»

Elettra Lamborghini è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante, in gara all'ultimo Festival di Sanremo con "Musica (e il resto scompare)", ha parlato del suo sogno di diventare madre: «A me piacerebbe tantissimo, ci abbiamo anche pensato, ma prima voglio un Grammy (ride, ndr). Sono una persona che ci sbatte molto la testa, il mio focus adesso è la musica. Anche perché sarei tanto attaccata a mio figlio che potrei fare solo la mamma».

Elettra Lamborghini ha spiegato che le piacerebbe percorrere la via dell'adozione: «È un sogno, ci penso da un po’. È una cosa talmente bella. Ci sono un sacco di bimbi che non hanno mamma e papà. Vorrei andare personalmente io in Africa, anche se mi sono informata e so che non è una cosa facilissima». Su Sanremo, la twerking queen ha detto: «Mai avrei pensato di arrivare sull'Ariston, però mi sono divertita tantissimo».

Ultimo aggiornamento: 17:07

