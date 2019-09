Eleonora Daniele sposa, matrimonio vip a Roma. E Al Bano canta l'Ave Maria

Eleonora Daniele ha detto sì: la conduttrice Rai si è sposata all'ombra del Cupolone. La Daniele ha celebrato le nozze con Giulio Tassoni sabato pomeriggio a Roma nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Tanti gli ospiti vip e una sorpresa durante la cerimonia: Al Bano, in jeans e scarpe sportive, ha cantanto l'Ave Maria in onore degli sposi. La Daniele e Tassoni, imprenditore del settore farmaceutico ma di nobili origini - ha il titolo di conte -, sono stati fidanzati per 16 anni prima di sugellare la loro unione con il matrimonio.



Tanti gli invitati vip che hanno voluto condividere il lieto evento con gli sposi. Da Simona Ventura a Samantha De Grenet, e poi Mariagrazia Cucinotta, Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Beppe Convertini, Salvo Sottile. Al banchetto nuziale hanno fatto la loro apparizione anche Rita dalla Chiesa e Giovanni Malagò.

LEGGI ANCHE --> Bruciata dall'ex, Maria Antonietta in fin di vita. Eleonora Daniele: «Forza amica mia»



La conduttrice di Storie Italiane non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma, come ha ribadito anche in una recente intervista a DiPiù. Chissà che dopo tanti anni d'amore non riesca a realizzare anche questo sogno.

LEGGI ANCHE --> Eleonora Daniele sposa Giulio Tassoni: «Il matrimonio a settembre, poi un figlio»

Ultimo aggiornamento: 15 Settembre, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA