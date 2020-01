Domenica Live, lite tra Floriana Secondi e Paola Caruso: «Vedevi un altro....»

ROMA - Si accendono subito gli animi nel confronto tv tra Floriana Secondi e Paola Caruso a Domenica Live. Barbara D’Urso fa appena in tempo a far vedere una video ricostruzione delle ultime notizie su entrambe, le due iniziano subito a battibeccare. «Io sono una coatta imborghesita, tu sei una ciavattara», dice Floriana a Paola. «Tu sei zero più zero uguale zero», risponde Paola. Paola insiste, Floriana la tacita, facendo verso e imitazione della gallina.

Stasera in tv 26 gennaio, Live Non è la D'Urso con Paola Barale e l'intervista a Luigi Favoloso





Floriana Secondi, rumors su un flirt con Moreno Merlo

In primo piano, le indiscrezioni su un possibile flirt tra Floriana e Moreno Merlo, ex di Paola Caruso. A sostenere la tesi è Daniele Pompili, amico e corteggiatore della ex-Gieffina, già protagonista nel salotto di Barbara D’Urso per una serie di attacchi alla stessa Secondi. «Floriana e Moreno si vedono da un mese», dice Pompili, in videocollegamento. E, rivolto ai due, aggiunge: «Siete due falsi. Floriana mi devi dire a che gioco stai giocando? L’altra volta hai detto che mi volevi bene più che a un amico». Barbara D’Urso cerca di fare chiarezza sulla questione e domanda se ci sia una storia tra Floriana e Moreno. Si parla anche di un possibile fidanzamento finto. A rispondere, anche lui in videocollegamento, è Moreno Merlo: «Sono tutte favole».

Pompili e Merlo litigano a distanza. Daniele accusa Moreno di essersi fatto mantenere, Paola Caruso applaude, Merlo respinge di nuovo tutte le accuse mosse dalla sua ex.

Come è nato il "gossip" sulla possibile storia tra Merlo e Secondi?

«Quando Floriana si sentiva con me, dopo la discussione, Floriana mi ha detto: “Tanto se non ti fai avanti tu, si fa avanti Moreno”. Io l’ho preso anche come una provocazione, ho pensato che tanto voleva bene a me…», afferma Pompili.

Paola Caruso domanda a Floriana: «Perché, dopo aver incontrato Moreno, sotto ogni foto sui social hai messo l’hashtag “morenomerlo”»?

«Nella prima foto fatta qui ero con Moreno, Lucas Peracchi, Mercedesz Henger. Non sono molto portata su internet, ho solo copiato e incollato gli hashtag» è la risposta di Floriana.

La Secondi intanto attacca pesantemente Paola Caruso:

«Il mondo è molto piccolo e stretto. Lei non è molto seria quando sta con le persone che dice di amare. Mentre lei stava con una persona, ne frequentava un’altra. E non sto parlando di Moreno, ma di una persona molto importante… Hai frequentato un certo Christian? Mentre frequentavi il padre di tuo figlio. Christian è un calciatore. Lei è bugiarda».

Floriana attacca ancora Paola:

«Dentro i camerini sei in un modo, fuori in un altro, anche negli affetti. Sono una madre, non dico nulla, però.. ».

Secondo Paola Caruso, Moreno avrebbe mostrato a Floriana i video girati a casa di Paola.

La Secondi conferma: «Sì, io e Moreno ci conosciamo da dieci anni. Nei video si vede lei che bestemmia, che tratta male il bambino in una piscina, spinge la madre il giorno del battesimo».

Barbara D’Urso solleva la questione dei video girati di nascosto da Moreno, Floriana difende il giovane: «Non sono stati girati di nascosto».

E, tra strilla e accuse, si chiude la parentesi tra i quattro. Almeno per ora.

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA